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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك :الكاف أصبح يضع مواعيد المباريات للأندية والمنتخبات بشكل سيئ

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أصبح يضع مواعيد المباريات للأندية والمنتخبات بشكل سيئ، وأصبح هناك (لخبطة) واضحة في توقيتات ومواعيد البطولات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نادٍ يتواجد منه لاعبين كثيرين مثل الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مشكلة لاعبي الأهلي والزمالك أعادت إلى الأذهان ما حدث أيضا في وجود روي فيتوريا، ويتكرر الموقف مجددًا مع النادي الأهلي بسبب المواعيد الموجودة من جانب الكاف".

وأضاف: "الأهلي سوف يتأثر فنيًا بشكل كبير قبل لقاء سيمبا التنزاني حال إقامة المباراة في الثالثة عصرًا، والرطوبة ستكون عالية هناك والموضوع صعب جدًا، كما أن الفريق الأحمر يعاني من أزمة فنية، لذلك سيتأثر الفريق كثيرا حال عودة لاعبيه عقب البطولة الودية للمنتخب الوطني".

وأكمل: "أحمد فتوح ومحمد حمدي هما الظهيرين الأيسر في مصر حاليا، والأخير موقوف لقاء بوركينا فاسو، وبالتالي كان يجب ضم فتوح وتجهيزه، كما أن محمد شكري لاعب جيد ومن أفضل اللاعبين في الدوري، وكنا نطالب بضمه كثيرا، لكن لو غاب لأي سبب فمن سيكون الظهير الأيسر، ولا اجد مبرر لاستبعاد فتوح، واعتقد أن هناك أزمة بين حسام وفتوح منذ أن كان الاخير لاعبا في سموحة".

وواصل عبدالملك: "الأهلي لديه لاعبين كثيرين في الدفاع، ومنهم خالد عبدالفتاح الذي كان من الممكن أن يلعب أمام البنك الأهلي".

 

وأتم: "كنت أتمنى أن يخرج بيانات من جانب الأندية بتأجيل المباريات التي لعبت بعد موضوع أحمد رفعت".

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أحمد عيد عبدالملك :الكاف أصبح يضع مواعيد المباريات للأندية والمنتخبات بشكل سيئ


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