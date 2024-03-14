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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 35 حالة تعد وبناء مخالف في حملات بشوارع الغربية

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة،وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

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وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 35  حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة ويتابع أعمال الرصف والتطوير بزفتى

وتم اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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