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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة ويتابع أعمال الرصف والتطوير بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

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 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى، ومتابعة أعمال الرصف والتطوير.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي حنون بطول 500 متر بنسبة تنفيذ 22%.؜

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بنهطاي 
توسعات المحطة بطاقة 5000 م3/ يوم لتخدم قرى نهطاي وقرى سنبو الكبرى.

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واستمرت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش الرئيسية، والتي تخدم 14779 نسمة، فضلا عن تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بزفتى.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال ترميم وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى بطول 190م وعرض 10م من بزينة غراب مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش.

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اعمال الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشرب والصرف الصحى الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمي الحياه المعيشية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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