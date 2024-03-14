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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إغلاق مستشفيين غير مرخصين

صدى البلد

قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إغلاق مستشفيين غير مرخصين بعاصمة المحافظة، بناء على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.


وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وللتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحي.


وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أية مخالفات.

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