الاتحاد الأوروبي: يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن الإسقاط الجوي للمساعدات أو تدشين ممر بحري لغزة لا يكفيان لسد الحاجة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن هناك بالفعل مجاعة في مناطق عدة بقطاع غزة.

وفي هذا السياق ، قال رئيس المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضي، إن ممر المساعدات البحرية قد يبدأ العمل بين قبرص وغزة في نهاية هذا الأسبوع، في إطار تسريع الجهود الغربية لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.



وجاءت تعليقات أورسولا فون دير لاين بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن عن خطط للجيش الأمريكي لبناء “رصيف مؤقت” على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في غزة، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من المجاعة بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.