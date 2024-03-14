وزير الخارجية: نشجع الاستثمارات الإسبانية بمصر.. ونتطلع لزيادة التبادل التجاري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، “تناولت خلال لقائي بوزير الخارجية الإسباني الرغبة المشتركة لدعم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الإسبانية والثقة في التكنولوجيا الإسبانية”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، “دائما كانت إسبانيا لا تبخل أن تكون العلاقة تشاركية ودعم قدرات مصر والارتقاء بها والعوائد التي تمت تبشر باستمرار أن هذه المصالح مشتركة”.

وتابع وزير الخارجية “لإسبانيا دور فى داعم فى الحزمة الاقتصادية التي يخطب الاتحاد الأوروبي على توفيرها، وسوف نستمر فى دفع هذه الجهود والعلاقة بفضل تلك الجهود مع الاتحاد الأوروبي تطور”.