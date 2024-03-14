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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقل فريدة سيف النصر إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة

صدى البلد

تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية مفاجئة دخلت على اثرها المستشفى فى لبنان.

ونشرت فريدة سيف النصر صورة من داخل غرفتها فى المستشفى علقت عليها :" غرفتى فى مستشفى الزه في لبنان ، الحمد والشكر لله ، لاتقلقوا عمر الشقى بقى.

وتشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى مسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على شاشة mbc مصر.

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل العتاولة أحداثاً مثيرة حيث تصاعدت الأحداث وأصبحت أكثر سخونة بعد خطف شقيقة العتاولة والتي تجسد دورها مريم الجندي.

 

وبدأت الحلقة الثالثة بعتاب من سُترة والدة العتاولة لكل من نصار وخضر علي خطف شقيقتهم من حفل زفافها علي أيدي الدخاخني.

 

ونجحت سترة في اقناع نصار وخضر لجلب حق شقيقتها واستعادتها مرة أخري حيث قام الثنائي بـ"حملة" علي مخزن الدخاخني وقاموا بالشجار معه هو ورجالته واستعادو شقيقتهم

 

العتاولة يواصلون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

 

مسلسل العتاولة

 

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

أحمد خالد موسى mbc مصر الفنانة فريدة سيف النصر الفنان صلاح عبد الله فريدة سيف النصر مسلسل العتاولة نهى عابدين مصطفى أبو سريع

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