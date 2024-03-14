قرار عاجل بشأن المخابز البلدية | وهذه مواعيد العمل في رمضان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عمل المخابز في رمضان، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية وإبلاغ جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية الأسبوع الماضى بـ مواعيد فتح المخابز في شهر رمضان 2024.

مواعيد عمل المخابز في رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريًا رقم 8 لسنة 2024، بشأن إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلى أبريل 2024.

وأوضح الوزير، أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

كما أكد "المصيلحي"، حرص الوزارة على استمرار عمل المخابز البلدية العاملة في إنتاج الخبز البلدي المدعم عملًا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بجميع المناطق، والاستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال أيام الشهر الفضيل.



وكانت قد حددت وزارة التموين مواعيد عمل المخابز في رمضان، بأن يجرى اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة لتبدأ عملها من الساعة 6.30 صباحا، في حين أنّ بقية المخابز البلدية تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا، بالإضافة إلى اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة للعمل فترة مسائية بعد الإفطار.

وأشار إلى السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسانية وحتى الساعة 9 مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان الدكتور الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

تنظيم العمل في المخابز

يشار إلى أنه قد بدأ شهر رمضان 2024 فلكيًا الإثنين 11 مارس 2024، ومن المقرر أن يستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وقد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، والذى تضمن ما يلى:

إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين.

غرفة فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية.

تلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة.

المتابعة على المخابز البلدية.

التأكد من استلام المخابز الدقيق التمويني من المطاحن التموينية.

التأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة والجودة.

وقد وجهت وزارة التموين بتكثيف الحملات طوال الشهر الكريم على المنشآت التموينية ومتابعة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى متابعة عمل المخابز والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.