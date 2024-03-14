الجزائر توقع اتفاقية مع إيطاليا والنرويج للبحث عن النفط

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية ، اليوم الخميس، اتفاقية مع شركتي إيني الإيطالية وإيكوينور النرويجية من أجل إعادة بعث أنشطة استكشاف وتقدير وتطوير إمكانات منطقتي إن صالح وإن أمناس.

ووفق بيان سوناطراك : فقد قامت كل من شركة سوناطراك وشريكيها إيني وإيكوينور بتوقيع بروتوكول اتفاق، يجسد إرادة الأطراف في تعزيز شراكتهم وتوسيع تعاونهم من خلال تنفيذ برنامج أشغال لإعادة بعث أنشطة استكشاف وتقدير وتطوير إمكانات منطقتي إن صالح وإن أمناس، اعتمادا على المنشآت القائمة".



وأضاف البيان "يهدف بروتوكول الاتفاق إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف بهدف إبرام عقود للمحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في إن صالح وإن أمناس، بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات".

وختمت الشركة: "يجدر التذكير أن سوناطراك وشريكيها يستغلون حاليا الرقع التعاقدية بإن صالح وإن أمناس وذلك في إطار عقود الشراكة الموقعة في 23 ديسمبر 1995 و29 جوان 1998 على التوالي، بموجب القانون رقم 86-14 الذي ينظم نشاطات المحروقات".