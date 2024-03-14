انتهاء مونتاج الحلقات الأولى من أسود باهت للحاق برمضان

تستعد الفنانة سهر الصايغ للظهور في شهر رمضان من خلال مسلسل "أسود باهت" وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل.

وقال منتج العمل عمرو عبدالخالق، إنه أوشك علي انتهاء 80% من مونتاج حكاية "شغف"و"دقيقة إلاربع" من مسلسل "أسود باهت" بطولة: سوسن بدر، سهر الصايغ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان ٢٠٢٤ .

تفاصيل مسلسل " اسود باهت"

ويستعد المخرج ممدوح زكي لتسليم الحلقات للقنوات العارضة خلال أيام وفقا للجدول الموضوع للشركة المنتجة.

مسلسل "أسود باهت" من بطولة: سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، سهر الصايغ، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل وطه خليفة، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.



وصرح المنتج عمرو عبدالخالق بأنه سعيد التعاون مع النجمة سوسن بدر والتي تحاول ان تظهر برأة ابنها الاكبر المتهم في جريمة قتل أخية الاوسط، وان حكاية «دقيقة إلاربع» ستكون استكمالا لسلسلة نجاح حكاية "شغف" بطولة سهر الصايغ.

جدير بالذكر أن مسلسل "أسود باهت" مكون من 15 حلقة، مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر أن ينافس بموسم رمضان 2024.