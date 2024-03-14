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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال لمحمد شاهين عن سبب عدم زواجه: مفيش ست هتقدر تستحملك.. فيديو

محمد شاهين
محمد شاهين

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفي الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

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ووجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنان محمد شاهين، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، معلقا بأن هناك من يردد: "إن مفيش ست هتقدر تستحملك"، ليرد الفنان محمد شاهين، قائلا: "يمكن".


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 

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