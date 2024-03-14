محمد لطفي يكشف سر خلافه مع محمد شاهين في رامز جاب من الآخر

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفي الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

ووجه رامز جلال، سؤالا للفنان محمد لطفي، قائلا: "أنت لسه شايل من شاهين"، قائلا: "كنا في مرة في عزومة بعد جوازي بفترة، وكنت زايد في الوزن وتخين أوي، وشاهين قالي وقتها غير القميص اللي انت لابسه ده عشان الدهن باين، وحسيت أنها معايرة مش بتاعت رجالة وقفشت ساعتها".



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.