دعاء الفجر في رمضان.. الوقت المشهود وذكر بالقرآن الكريم

دعاء الفجر في رمضان هو دعاء مستجاب ومستحب كما ورد لنا من السنة النبوية الشريفة، ففي هذه الأوقات الإيمانية المباركة يستحب لكل مسلم أن يدعو ويتقرب إلى الله عز وجل بدعاء الفجر في رمضان حيث هو الوقت المشهود كما ذكر في القرآن الكريم وهو من أكثر الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الله وكذلك قراءة القرآن، ومن أمثلة الأدعية الواردة في دعاء الفجر في رمضان كالآتي:



- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم.. واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء

- اللهم إنا نسألك في شهرك الفضيل زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

- يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود.

- اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

- اللهم إنّي أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك أن تصلّي على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

- اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك.

- رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وتقبل صيامي وقيامي واللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ، وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني يآ رب.

دعاء الفجر في رمضان مستجاب

دعاء الفجر في رمضان مستجاب والسبب في هذا الأمر أن صلاة الفجر من النعم التي لها أجر كبيرة ولذة عالية يحرم منهما كل من تكاسل عن أدائهاـ، ومع ذلك فهي مثل باقي الصلوات تنهي عن المنكر والفحشاء إضافة إلى ذلك الفضل الكبير الذي يعود على المسلم عند أداء الصلاة في وقتها المحدد ويعقبها ببعض من الأدعية لا سيما صلاة الفجر في شهر رمضان ودعاء الفجر في رمضان مستجاب والذي هو:

- يارب ما خاب من ناداك وتضرع إليك وشكاك الهي انت تعلم كيف حالي فهَلْ يا إلهي فرج قريب يالله ضاقت عليا الدنيا بما رحبت.

- اللهم اجعل هذا الشهر وهذا اليوم يوم تتبدّلُ فيه الذّنُوب إلى حسنآت و هُمُومُنآ إلى أفرآح وأحلآمُنآ إلى وآقع يآ الله اللهم إشف مرضانا ومرضى المسلمين وأسبغ عليهم الصحة والعافية وعلينا عفوك وعافيتك يارب.

- اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق.

- اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة اللهم ارزقني حسن الخاتمة اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا ارحم الراحمين اللهم ثبتني عند سؤال الملكين.

- اللهم إنّي أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك أن تصلّي على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

- الهي ادعوك في هذا الوقت وفي شهرك الكريم دعاء من اشتدت فاقته و ضعفت قوته و قلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصل على محمد و آل محمد و اكشف ما بي من ضر انك ارحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

- اللهمّ إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت.

- اللهم ماقسمت في هذا الفجر من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ، وما قسمت فيه من شر وبلاء وفتنه فأبعده عنا وعن المسلمين يارب العالمين.

- بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

- اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين.

دعاء الفجر في رمضان مكتوب

دعاء الفجر في رمضان مكتوب، تعد صلاة الفجر من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء ويستجاب فيها أيضا حيث يوجد العديد من الأحاديث النبوية المطهرة التي حثنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن نردد بعض الأدعية خصوصًا في شهر رمضان والذي منها دعاء الفجر في رمضان مكتوب والذي يعد من الأدعية التي يبحث عنها الكثير من المسلمين في شهر رمضان، كما تعتبر الأدعية الني يتم ترديدها بعد وأثناء صلاة الفجر بمثابة أذكار الصباح التي من السنة ترديدها، ومن دعاء الفجر في رمضان مكتوب نقول:

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

- اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكّل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفّرك ونخلع ونترك من يكفّرك.

- يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي.. واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهمّ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك.

- اللهم إني أسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.. يا سميع الدعاء، يا ذا قول وعطاء.. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين.. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

- اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء وشرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم.