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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 شهيد و200 مصاب

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن حصيلة مجزرة دوار الكويت الليلة الماضية ارتفعت إلى أكثر من 100 شهيد و200 مصاب.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، سلامة معروف قد أكد في وقت سابق ان إصرار  جيش الاحتلال الصهيونى على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، حيث يمعن في سياسة تجويع ابناء الشعب الفلسطيني سيما في شمال قطاع غزة الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل إنعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات .

وقال في تصريحات صحفية له؛ "حيث استهدف جيش الاحتلال مجددا المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت صباح اليوم ، ما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

وأضاف" هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من ٤٠٠ شهيد و١٣٠٠ جريح حتى الآن.

وتابع" ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأتم " ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لاملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي.

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