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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتز وماكرون وتاسك.. قمة ثلاثية في ألمانيا لتخفيف التوترات بشأن أوكرانيا

شولتز وماكرون
شولتز وماكرون

التقى المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في برلين في 15 مارس، لتنسيق دعم بلدانهم لأوكرانيا.

يجتمع الزعيمان الألماني والفرنسي وسط خلاف متزايد في وجهات نظرهما العامة حول أفضل السبل لمساعدة كييف على صد العدوان الروسي، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت الأوكراني.

كان ماكرون من دعاة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام الأولى من الحرب الشاملة، لكنه اتخذ مؤخرًا منعطفًا غير متوقع على ما يبدو، حيث قال إن الحلفاء يجب أن يتوقفوا عن تقييد أنفسهم بالخطوط الحمراء وإدخال الغموض الاستراتيجي في نهجهم تجاه أوكرانيا وروسيا.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي قد فاجأ القادة الآخرين، وبالتحديد شولز، بتصريحاته السابقة بأن الدول الغربية لا ينبغي أن تستبعد نشر قواتها على الأرض في أوكرانيا وقد كرر ماكرون هذا الموقف في مقابلة تلفزيونية يوم 14 مارس. 

رفضت المستشارية الألمانية والعديد من قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الآخرين هذا الخيار بشكل قاطع. 

أشارت برلين أيضًا إلى أنها قدمت أسلحة ومعدات لأوكرانيا أكثر بكثير من فرنسا، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

قمة ثلاثية في ألمانيا المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الفرنسي

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