اللجنة الطبية باتحاد الكرة ترسل مندوبها بالإسكندرية لمتابعة حالة أحمد رفعت

‏أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن إرسال اللجنة الطبية باتحاد الكرة مندوبها بالإسكندرية بالأمس لمتابعة حالة احمد رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد :"بعد مناشدات مكثفة علي ٣ ايام في برنامج الهدف .. اللجنة الطبية باتحاد الكرة ترسل مندوبها بالإسكندرية بالأمس لمتابعة حالة احمد رفعت".

تشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه في أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج؛ لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".