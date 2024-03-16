عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الطبية باتحاد الكرة ترسل مندوبها بالإسكندرية لمتابعة حالة أحمد رفعت

صدى البلد

‏أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن إرسال اللجنة الطبية باتحاد الكرة مندوبها بالإسكندرية بالأمس لمتابعة حالة احمد رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد :"بعد مناشدات مكثفة علي ٣ ايام في برنامج الهدف .. اللجنة الطبية باتحاد الكرة ترسل مندوبها بالإسكندرية بالأمس لمتابعة حالة احمد رفعت".

 

تشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه في أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج؛ لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

حريق كبير فى استوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

وسط 30 سيارة إطفاء.. سقوط ونش حماية مدنية بحريق استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

ترشيحاتنا

فى الدور الـ13.. نيران استوديو الأهرام تلتهم شقة فى عقار مجاور| فيديو

ننشر مشاهد وصول تعزيزات الحماية المدنية للسيطرة على حريق استديوهات الأهرام ..فيديو

بعد 3 ساعات إشتعال.. محاصرة حريق استوديو الأهرام وإجراء عمليات تبريد.. فيديو

هل يجوز قضاء الوتر بعد أذان الفجر لمن فاته.. مجدي عاشور يحسم الجدل

النار جابته الأرض.. خسائر حريق استوديو الأهرام تقدر بملايين الجنيهات.. فيديو

سيارات الإسعاف تنقذ المصابين فى حريق استوديو الاهرام| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ