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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يفتح النار على مسئولي الكرة المصرية بسبب أحمد رفعت

صدى البلد

فتح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على مسؤلي الكرة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب اللاعب أحمد رفعت.

وكتب إبراهيم عبد الجواد :"تخيل لو احمد رفعت كان بيلعب للاهلي او الزمالك ؟!".

وأكمل :"‏يا رب أشهدك اننا بقالنا ٣ ايام متواصلة بنتكلم في البرنامج .. وهنفضل نحاول ونتكلم علي قد ما نقدر على أمل محاسبة المقصر .. عشان لما نقف أنا وزمايلي بين ايديك يوم الدين نكون حاولنا نعمل اللي نقدر عليه بحسب علمنا ومجهودنا ..".

وأضاف:"‏يا رب هو بين ايديك ورحمتك .. الطف به واشفه وعافه ورده سالماً غانماً لاهله وأحبابه".

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى.

 

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