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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلة رحم الحلقة6.. أسماء أبو اليزيد توافق على استئجار رحمها لإياد نصار

اياد نصار
اياد نصار

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صلة رحم الكثير من المفاجآت.

وبدأت الحلقة بقيام الدكتور حسام والذي يجسد شخصيته إياد نصار بالبحث عن فتاة لاستئجتر رحمها بعد فقدان زوجته الرحم بسبب الحادث الذي تعرضت له في الحلقة الثانية من المسلسل.

وعرض الدكتور خالد صديق حسام عليه أسماء أبو اليزيد والتي خضعت عنده لعملية اجهاض وبالفعل وافقت حنان (أسماء أبو اليزيد) علي استئجار رحمها مقابل 300 ألف جنيه.

كما شهدت الحلقة تعافي يسرا اللوزي زوجة الدكتور حسام وخروجها من المستشفي إلا أنها رفضت الذهاب للمنزل وطلبت الذهاب لمنزل والدها بسبب شكها في سلوك الدكتور حسام

تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل صلة رحم صلة رحم اياد نصار

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