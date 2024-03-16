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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفريقيا .. النفط الليبي يسجل أكبر زيادة في الإنتاج على المستوى الشهري

ارشيفي
ارشيفي

سجل انتاج النفط الليبي أكبر زيادة في الإنتاج على المستوى الشهري أفريقياً، متخطيا نيجيريا أكبر منتج بالقارة.

ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة اوبك نقلته وكالة الأنباء الليبية، فقد ارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج نيجيريا بلغ في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية بلغت 47 ألف برميل فقط.

فيما بلغ إجمالي إنتاج “أوبك” في فبراير 26 مليونا و571 ألف برميل يوميا، بزيادة 203 آلاف برميل يوميا عن يناير، في حين سجل الإنتاج 26 مليونا و368 ألف برميل يوميا.

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