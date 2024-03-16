عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تشهر انذارا باللون الأصفر لسكان الرياض

ارشيفي
ارشيفي

أشهر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأصفر لسكان منطقة الرياض، حيث حذر من حالة أتربة مثارة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا للرؤية الأفقية، وتشمل محافظات: (الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف).

وبين المركز أن الحالة بدأت الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل حتى الساعة السادسة مساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية ، تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة  قال"  لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وأضاف التقرير" في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، الشرقية)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية (طريف)، والجوف (القريات)، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

ترشيحاتنا

انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

مرة واحدة..قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن عمرة رمضان

الانتخابات الرئاسية الروسية.. نسبة التصويت ترتفع إلى 82٪

حكم المتوفي وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من قضاء ما عليه

الرعاية الصحية: تسجيل 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل في أسوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز القصص والروايات حول قصة مسلسل الحشاشين

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ