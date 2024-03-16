صبحي يصل محافظة البحيرة ويفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب شبرا النونة

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، محافظة البحيرة ؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، والمشروعات الاستثمارية، وكان في استقبال السيد الوزير، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفور وصوله، افتتح، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ملعب خماسي قانوني بمركز شباب شبرا النونة الشرقية بالبحيرة، مؤكدًا على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.

ووجه الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة للعمل علي تخصيص قطعة أرض لمركز شباب شبرا النونة الشرقية، لللعمل علي تكثيف الأنشطة، وفي ضوء اهتمام الوزارة البالغ بتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ومنها منشآت محافظة البحيرة، بالتنسيق والتعاون الفعال مع السادة المحافظين؛ لتحقق تلك المراكز رؤية الوزارة فى تقديم خدماتها للنشء والشباب وخدمة المجتمع كمراكز خدمة مجتمعية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة، عن مكافأة مالية للمشروع القومي ألف بنت ألف حلم، الذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، لمساهمته فى تخريج فتيات للأندية والمنتخبات وكذلك نشر كرة القدم النسائية، وعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل.

ومن المقرر أن تتضمن جولة السيد الوزير بمحافظة افتتاح عدد من المنشآت وتفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمشروعات الإستثمارية المنفذة بمراكز شباب مدينة ايتاي البارود، شبرا النونة الشرقية، مركز شباب الحرية، ومركز شباب دمنهور، بالإضافة إلي حضور مؤتمر النشء (بناء جيل) بحضور ۱۰۰۰ طليع بالمجمع الثقافي بدمنهور.