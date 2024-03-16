"فروض الكفايات" في ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة

قالت وزارة الأوقاف انه في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والاهتمام بدور المرأة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف أقيمت اليوم السبت، سادس فعاليات ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية يوميًّا عقب صلاة الظهر، بعنوان: "فروض الكفايات"، وذلك بحضور الواعظة دينا محمد حسن الجدامي، والواعظة رابحة صلاح الدين مصطفى سالم بوزارة الأوقاف، والواعظة أماني حسن محمد حسن بالأزهر الشريف.

وخلال اللقاء أكدت الواعظات أن فرض الكفاية هو كل أمر مهم يقصد في الشرع تحصيله على جهة الإلزام، من غير تعيين فاعله، فيثاب فاعله، وإذا تركه الجميع أثموا، وإذا فعله البعض كفى، كما أكدن أن من فروض الكفايات التكافل الاجتماعي وقضاء حوائج الناس، وأن ديننا لا يعرف الأنانية ولا السلبية ولا الاستغلال ولا الاحتكار، ويدعو إلى التآخي والتحابب، ومن ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بينَما نحنُ في سفرٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء رجُلٌ على راحلتِه قال: فجعَل يضرِبُ يمينًا وشِمالًا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن كان معه فضلُ ظَهرٍ فلْيعُدْ به على مَن لا ظهرَ له ومَن كان معه فضلُ زادٍ فلْيعُدْ به على مَن لا زادَ له"، فذكَر مِن أصنافِ المالِ ما ذكَر حتَّى رأَيْنا أنْ لا حقَّ لأحدٍ منَّا في فضل.