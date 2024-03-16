بعد إصابة الشحات.. استدعاء لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل خاصة بمنتخب مصر بعد إصابة حسين الشحات وعودته للنادي الأهلي ومغادرة معسكر المنتخب.

وكتب عبر فيسبوك: “الجهاز الفني للمنتخب يستدعي مصطفى شلبي للانضمام للمعسكر بعد إصابة حسين الشحات”.

إصابة حسين الشحات

خضع حسين الشحات، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، لأشعة والرنين المغناطيسي بعد شكواه من آلام عضلية خلال فترة الإحماء ، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة أثبتت إصابته بتقلص في العضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.