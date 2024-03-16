عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للإصابة .. حسين الشحات يترك معسكر المنتخب ويعود للنادي الأهلي

صدى البلد

خضع حسين الشحات، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، لأشعة والرنين المغناطيسي بعد شكواه من آلام عضلية خلال فترة الإحماء ، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة أثبتت اصابته بتقلص في العضلات الخلفية. 

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.

يذكر أن حسام حسن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد حتى 2026، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023". 

اتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفني للمنتخب الرنين المغناطيسي تدريب منتخب مصر قائمة منتخب مصر نادي الأهلي معسكر المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

ترشيحاتنا

الحقونا هنموت..شاهدة على حريق استوديو الأهرام: شقة بنتي العروسة راحت|فيديو

رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق استديوهات الأهرام.. شاهد

إصدارات قصور الثقافة بمنفذ البيع الدائم بهيئة الكتاب فى رمضان.. من جنيه لـ20

ظاهرة جوية تضرب القاهرة بعد ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد

اجتماع وزاري رباعي في مسرح حادث حريق ستديو الأهرام.. فيديو

للإصابة .. حسين الشحات يترك معسكر المنتخب ويعود للنادي الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

شخصيات تاريخية بارزة .. من هو بدر الدين الجمالي في مسلسل الحشاشين؟

السيارة الفقاعة.. أصغر سيارة إيطالية في العالم وأهم مواصفاتها| شاهد

فيديو

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ