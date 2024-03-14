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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد: البنا والحنفي تجاهلا احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي.. والشحات لم يكن متسللا

صدى البلد

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن هناك بروتوكول واضح لتطبيق تقنية الـvar، مبديًا استغرابه من تصريحات محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام البنك الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لو كان هناك تسلل على حسين الشحات لاعب الأهلي كان يجب إيضاح ذلك من خلال تقنية الفيديو، وإظهار الصور بالخطوط عبر شاشة التليفزيون".

وأضاف: "الأهلي استحق ركلة جزاء بلا جدال أمام البنك الأهلي، وهي واضحة بكل تأكيد أمام محمود البنا، وأنا احترمه كثيرًا وهو حكم جيد، ولا يوجد تسلل في لعبة حسين الشحات قبل ركلة الجزاء".

وزاد: "محمد الحنفي يُسئل في عدم احتساب ركلة الجزاء، واللعبة سهلة تحكيميًا، ومحمود البنا أدار عدد قليل من المباريات هذا الموسم".

وأكد: "فيتور بيريرا قال أنه سوف يقدم استقالته لو تم الاستعانة بحكام أجانب ولم يحدث، وكنت متأكد بأنه لن يرحل كما يقول، وأمين عمر لم يقوم بقيادة أي مباراة منذ عودته من أمم إفريقيا بسبب اشادته بـ عصام عبدالفتاح".

وأبدى توفيق السيد، استيائه الشديد من قرارات لجنة الحكام، بعدم اسناد المباريات بكثرة للحكام الدوليين العائدين من أمم إفريقيا تحديدًا، مشيرا إلى أنه لا يعرف سر الإصرار على بقاء بيريرا في منصبه حتى الآن رغم عدم وجود اي دور له حتى الآن في تطوير التحكيم.

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