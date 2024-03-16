مفاجأة | خماسي الزمالك يغيب عن التدريبات

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب النادي، غياب الخماسي محمد عواد ومحمد شحاتة، وحسام عبد المجيد، وياسر حمد، وترافيس موتيابا لاعبو الأبيض.

جاء غياب محمد عواد بسبب الانضمام لقائمة منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس الجاري، و يغيب محمد شحاتة وحسام عبد المجيد للانضمام للمنتخب الأولمبي.

ويغيب الفلسطيني ياسر حمد بسبب الانضمام لقائمة منتخب فلسطين الذي يستعد لخوض مباراتي بنجلاديش، خلال الفترة المقبلة.

و جاء غياب موتيابا بسبب الانضمام لمنتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهتي جزر القمر وغانا الوديتين في شهر مارس الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.