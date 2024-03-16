رد فعل مفاجئ من الزمالك بشأن أزمة شيكابالا والدورة الرمضانية

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة اتفاق محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الزمالك، بشأن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية في السعودية دون الحصول على إذن من الجهاز الإداري.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك "عبد الواحد السيد لإدارة الزمالك: معرفش حاجة عن سفرية شيكابالا وعلمت بها من الاعلام فقط".



كان الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أحد أمراء المملكة العربية السعودية، قد أعلن أمس مقاضاة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عدم حضوره بطولة الأمير عبدالله بن سعد، رغم تسلم الأخير مقدم العقد.

كتب عبدالله بن سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين".

وتابع: "لم يحضر اليوم حسب الاتفاق إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

