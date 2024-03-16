مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2-0

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيو كاسل يونايتد بتيجة 2-0، في المبارة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدفي السيتي اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقتين 7و31 من عمر اللقاء.

وتأهل لنصف النهائي كل من مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي، وفي انتظار باقي المتأهلين من المبارتين الأخريتين غدا بين مانشستر يونايتد وليفربول، وتشيلسي وليستر سيتي.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نيوكاسل، اليوم السبت على ملعب الاتحاد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت قائمة السيتي غياب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم الفريق، سواء عن التشكيل الأساسي أو الاحتياطي.

وكان جوارديولا قد استبدل دي بروين، خلال مباراة ليفربول الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز (1-1)، وهو ما أسفر عن غضب شديد للاعب.

واضطر جوارديولا للذهاب بعد عدة دقائق نحو دي بروين، ليجلس إلى جواره قبل أن يبدأ في شرح أسباب استبداله مبكرا، لكن اللاعب ظل يناقشه في قراره، دون اقتناع بهذا التبديل.

من جهة أخرى، كان دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، قد استبعد دي بروين من حساباته لمعسكر مارس الجاري، مبررا قراره بأن اللاعب كان يشارك في المباريات الأخيرة لمانشستر سيتي، وهو يعاني من إصابة بسيطة في عضلة الفخذ.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

مانشستر سيتي:

أورتيجا - ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول - رودري - كوفاسيتش - برناردو - فودين - دوكو - هالاند.

نيوكاسل:

دوبرافكا - ميرفي - شار - لاسيليس - بوتمان - بيرن - جيماريش - لونجستاف - ويلووك - جوردون - إيزاك.