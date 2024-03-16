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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب سيدات الطائرة يفوز على غانا في دورة الألعاب الأفريقية

منتخب سيدات الطائرة
منتخب سيدات الطائرة

حقق المنتخب المصري الأول للسيدات للكرة الطائرة الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “25-10“، “25-14“، “25-19“

وخسر منتخب السيدات أول مواجهاته أمام تونس بنتيجة 3/1، قبل الفوز على جامبيا أول أمس بنتيجة 3/0 في ثاني المباريات.

وتضم قائمة منتخب السيدات: “دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد“.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

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