بايرن ميونيخ يكتسح دارمشتات بخماسية في الدوري الألماني

نجح بايرن ميونخ في قلب الطاولة على مضيفه دارمشتات، وتغلب عليه بنتيجة 5-2، مساء اليوم السبت على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، ضمن الجولة 26 بالدوري الألماني.

وسجل خماسية بايرن، جمال موسيالا في الدقيقتين 36 و64، وهاري كين في الدقيقة 45، وسيرجي جنابري في الدقيقة 74، وماتياس تيل في الدقيقة 90، بينما أحرز ثنائية دارمشتات تيم سكارك في الدقيقة 29 وأوسكار فيلهلمسون في الدقيقة 90.

وحقق بايرن فوزه 19 هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، ويقلص الفارق إلى 7 نقاط مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد دارمشتات عند 13 نقطة في المركز الأخير.