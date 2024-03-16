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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاري كين ينفرد برقم قياسي في الدوري الألماني

هاري كين
هاري كين

أنهى بايرن ميونخ، الشوط الأول أمام مضيفه دارمشتات، بالتقدم 2-1 على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، في إطار الجولة 26 من الدوري الألماني.

وبعد أن تقدم دارمشتات عبر تيم سكارك في الدقيقة 29، نجح جمال موسيالا في تعديل النتيجة بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 36.

وأضاف هاري كين، الهدف الثاني للفريق البافاري، برأسية في الدقيقة 45.

وبحسب أرقام "أوبتا"، فقد ساهم موسيالا في تسجيل الأهداف للمباراة الخامسة تواليا في البوندسليجا، ليعادل رقمه الشخصي، الذي حققه في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2022.

أما هاري كين انفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في موسمه الأول بالبوندسليجا، برصيد 31 هدفا.

وبشكل عام، ساهم كين في تسجيل 40 هدفا في الدوري الألماني خلال 26 مباراة، بتسجيل 31 هدفا وصناعة 9 آخرين.
 

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