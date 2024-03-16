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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عدلي رئيسًا للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الشطرنج

أحمد عدلي
أحمد عدلي

تولى أحمد عدلي بطل مصر وأفريقيا والعالم للشطرنج رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج بناء على القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة. 

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد أصدر قرارا بتجميد الاتحاد المصري للشطرنج في فبراير الماضي ومنع المشاركة في البطولات.

وتضم اللجنة الثلاثية المشكلة أحمد عدلي رئيس وعضوية كلا من إيمان الأنصاري ومحمد عبدالعال.

وأصدرت اللجنة المعينة بيان لها اليوم تؤكد العمل على الصالح العام واحتواء جميع الأزمات والمشاكل واستمرار النشاط ودعم المنتخبات الوطنية وذلك لحين اقامة الانتخابات نهاية العام الجاري وانتخاب مجلس جديد.

وأكدت اللجنة الثلاثية في البيان الذي صدر اليوم على أنه تم تحمل المسئولية من منطلق الحرص على مصلحة اللعبة ومعربين عن خالص الشكر للجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه الثقة الكبيرة.

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