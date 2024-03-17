لأعضاء هيئة التدريس.. منح للتدريب مقدمة من مقاطعة صقلية بروما

أعلنت الأدارة المركزية للبعثات عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بروما بشأن إعلان مشروع اتحاد المتوسط لصحة الحيوان (REMESA) والمتضمن الإعلان عن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الحاصلين علي الدكتوراه أو ما زالوا مسجلين لدرجة الدكتوراه.

ووفقا لمكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، فإن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية بجنوب إيطاليا وأعلن د. عبد الله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن أخر موعد للتقدم هو 14 ابريل 2024.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/218