لاتسيو يحقق فوزا مثيرا على فروسينوني 3-2 في الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزا مثيرا على مضيفه فروسينوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو ستيربي في إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية لاتسيو كل من فالنتين كاستيلانوس هدفين في الدقيقتين 57 و62 وماتيا زاكاني بالدقيقة 38، بينما أحرز هدفي فروسينوني بول ليرولا في الدقيقة 13 ووليد شديرة في الدقيقة 70.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر إنتر ميلان الكالتشيو برصيد 75 نقطة وبفارق 16 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.