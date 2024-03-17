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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: أحمد رفعت ضحية الإهمال.. حياة الإنسان آخر حاجة بنفكر فيها

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على ما حدث لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه في ملعب المباراة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك مشكلة كبيرة في الإهمال داخل الكرة المصرية".

وتابع: "قيمة حياة الانسان هي آخر حاجة بنفكر فيها، والمواطن المصري لو عايش كويس هيعرف ينتج بشكل أفضل".

وأكمل: "لابد من وجود تقارير طبية شاملة على جميع اللاعبين في مصر وكل الرياضات بمختلف درجاتها ولابد من تفعيل بوليصة التأمين، ووجود تقرير طبي كشرط أساسي للمشاركة في البطولات".

وأردف: "للأسف، هذا لا يحدث وأي شخص معرض لمثل ما حدث لأحمد رفعت، ولكن ماذا يجب أن يحدث بعد السقوط؟ وأتم: "لابد من وجود عربات إسعاف مجهزة وتواجد مسعفين مدربين حتى وصول المصاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى لابد من توافر وجود أطباء مدربين للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة، ولا يصح توقف قلب لاعب لمدة 24 دقيقة.

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