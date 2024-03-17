عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا  جديدة لها أثناء تواجدها بسحور قلعة صلاح الدين. 

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل بعباية مفتوحة ونسقت عليها فستاناً مكشوف الصدر مع اكسسوارات أنيقة. 

 

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجاً هادئاً وبسيطاً مناسباً لإطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها. 

 

وانهالت التعليقات عليها: “إزاي لابسة كده".. وآخرون:"لبسك زمان أحلى يا جميلة الجميلات". 

 

وكتبت إلهام شاهين على صورها أحلى سحور مع أحلى صحبة وأجمل الأصدقاء.. سحور شركة سعدى جوهر مع الشركه المتحدة بقلعة صلاح الدين وغناء الصوت الجميل نسمة محجوب الفن والتاريخ والآصالة والصداقة الحلوة.. الله عليكى يا مصر يا أم الدنيا". 
 

اطلالة مثيرة للجدل الفنانة إلهام شاهين فنانة إلهام شاهين فستان مكشوف الهام شاهين بالعباية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف وصفة للتخلص من البلغم في يوم واحد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

أبرزها الزواج وحلق الشعر .. تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان

مشروب سحري للفطار يحميك من العطش

طبيب يكشف أسباب توقف القلب للشباب وطرق الوقاية

فطار غير تقلدي.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المشبعة

بدون مكياج.. حلا شيحة بملامح مختلفة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

اعتراف جماعي صوت وصورة| القصة الكاملة لقضية رشوة أسوان الكبرى

حصيلة مفجعة جديدة لشهداء غزة.. والعدد يقترب من 32 ألف شهيد

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية يستخدم سيارة أهداها بوتين له| فيديو

لماذا تدهورت حالتها .. محامي حبيبة الشماع يكشف عن أسباب وفاتها| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

أهداها له بوتين.. أول صور لسيارة زعيم كوريا الشمالية «الروسية»

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا بالسحور؟

بسبب أحد الأندية| عدلي القيعي أمام المحاكم.. وما موقف الأهلي؟

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ