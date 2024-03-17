«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا جديدة لها أثناء تواجدها بسحور قلعة صلاح الدين.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل بعباية مفتوحة ونسقت عليها فستاناً مكشوف الصدر مع اكسسوارات أنيقة.

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجاً هادئاً وبسيطاً مناسباً لإطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

وانهالت التعليقات عليها: “إزاي لابسة كده".. وآخرون:"لبسك زمان أحلى يا جميلة الجميلات".

وكتبت إلهام شاهين على صورها أحلى سحور مع أحلى صحبة وأجمل الأصدقاء.. سحور شركة سعدى جوهر مع الشركه المتحدة بقلعة صلاح الدين وغناء الصوت الجميل نسمة محجوب الفن والتاريخ والآصالة والصداقة الحلوة.. الله عليكى يا مصر يا أم الدنيا".

