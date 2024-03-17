السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا التعاون في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم عائد من المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.

وتناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.