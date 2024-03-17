مناظرة 2970 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 2970 حالة خلال الشهر الماضى.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعميق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

و كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 242 حالة باطنة، و424 بتخصص الجلدية و204 حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 10 حالات حرجة ونحو 237 حالة أطفال إلى جانب 85 حالة نساء وتوليد.

وأشارت الى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

IMG-20240317-WA0012

IMG-20240317-WA0010

IMG-20240317-WA0011

IMG-20240317-WA0008

IMG-20240317-WA0012

IMG-20240317-WA0013

IMG-20240317-WA0009