عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نانسي بيلوسي تهاجم نتنياهو: حاول التدخل في الانتخابات الأمريكية

نانسي بيلوسي ونتنياهو
نانسي بيلوسي ونتنياهو

انضمت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة للكونجرس الأمريكي وإحدى الشخصيات الانتخابية في الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى الانتقادات اللاذعة الموجهة ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأشارت بيلوسي في تصريحاتها إلى خطاب رئيس مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي دعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل الأسبوع الماضي، وقالت: "شومر يحب إسرائيل وحقيقة أنه ألقى مثل هذا الخطاب يعني أنه يجب الاستماع إليه لأن سمعة إسرائيل في خطر بسبب ما يحدث في غزة".

وأضافت: "من الغريب بالنسبة لي أن أسمع أن نتنياهو يدعي أن هذا تدخل في السياسة الإسرائيلية بعد أن تدخل بشكل صارخ في السياسة الأمريكية، الآلاف من الناس في شوارع إسرائيل يطالبون بإجراء انتخابات - حتى مساء أمس. ماذا يعني ذلك؟" هل يعني ذلك أن نتنياهو غير مستعد للقول إنه بعد الحرب سيكون على الجمهور الإسرائيلي أن يقول كلمته؟".

وفي وقت سابق، أجرى نتنياهو عددا من المقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، حيث رفض في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الالتزام بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في نهاية الحرب بقطاع غزة، وبحسب قوله، فإن "الجمهور الإسرائيلي هو الذي سيقرر".

ومضى نتنياهو في الإشارة بشكل موسع إلى خطاب تشاك شومر: "ما قاله غير مناسب، ومن غير المناسب محاولة استبدال القيادة المنتخبة بديمقراطية أخرى - نحن لسنا جمهورية موز".

وفي مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز، أشار نتنياهو بإسهاب إلى النشاط المحتمل في رفح، وقال: "لا يمكننا أن نترك أجزاء من حماس الموجودة هناك، عندما يُطلب منا عدم دخول رفح، إن الأمر يشبه أن نقول للحلفاء: لا تدخلوا برلين".

وحول الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، أضاف: "معظم الإسرائيليين يعتقدون أن الدولة الفلسطينية هي صيغة لخلق منصة لمهاجمة إسرائيل، والانتقادات الموجهة لي من الولايات المتحدة ليست ضدي - بل ضد معظم الإسرائيليين".

وتأتي كلمات بيلوسي بعد أسبوع واحد بالضبط من هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتنياهو، حيث قال في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، لكن في رأيي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يضر إسرائيل أكثر بدلاً من مساعدتها، عندما لا يتحرك للحد من الوفيات بين المدنيين في غزة، وأعتقد أن هذا خطأ، ولهذا السبب أريد أن أرى وقف إطلاق النار".

نانسي بيلوسي الحزب الديمقراطي الأمريكي بنيامين نتنياهو تشاك شومر إسرائيل إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

فرمان كولر.. قرار عاجل من الأهلي بشأن طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

تعليق مثير من باميلا الكيك بعد برنامج رامز جانب من الآخر

نانسي بيلوسي تهاجم نتنياهو: حاول التدخل في الانتخابات الأمريكية

4 قرارات عاجلة من النيابة في حريق مول القاهرة الجديدة

السيسي: القمة المصرية الأوروبية تعكس عمق العلاقات سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا

غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. تحذير جديد من السكة الحديد للركاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ