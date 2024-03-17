مسلسل صدفة الحلقة 7 | القبض على ريهام حجاج بسبب «علي»

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث الطريفة بين ميس صدفة وطلاب المدرسة.

عادت راندا إلى والدتها بعد هروبها مع زميلها علي (سليم الترك) الذى طلب من والدتها مبلغا ضخما قبل عودة ابنتها.

وتذهب ميس صدفة (ريهام حجاج) إلى علي بعد أن علمت بذهاب فرح (نور إيهاب ) لمنزله وتأتي الشرطة للقبض عليها بتهمة قضية الآداب بعد أن اتهمتهما صاحبة العمارة بهذا الأمر.

وذهاب صاصا (أحمد أبو زيد) ابن أخت صدفة إلى طارق (عصام السقا) ليهدده أن يعترف هل هو وعمه (رشدي الشامي) متفقين علي صدفة؟ أم أنه متفق مع صدفة على عمه؟، ولكن طارق يأخذ منه السلاح.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.