حنين سعيد تكشف لـ صدى البلد عن مشاركتها في مسلسل المعلم

كشفت الفنانة حنين سعيد لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل المعلم و أشادت أن الكواليس كانت جميلة جدا و يسودها جو أسري و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل.

و أضافت حنين سعيد أنها تقوم بدور هانم خادمة تعمل في منزل عدوله و فوز( "سلوي خطاب و انتصار) و لكن بيخافوا منها.

و استطردت حنين سعيد أن الذي حمسها للدور أن الدور أنه مختلف اوي عنها في الحقيقة و عن ما قدمته سابقآ و أنها كانت تتمني دائماً أن تجسد دور البنت الشعبية و شخصيتها قوية.

و تابعت أن الذي رشحها للدور الكاستينج داريكور أحمد إسماعيل.

يذكر أن مسلسل المعلم يعرض في الموسم الرمضاني 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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