تفاصيل تجديد الأهلي عقد طاهر محمد طاهر

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي، توصل لاتفاق مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، من أجل تمديد تعاقده لمدة 3 مواسم إضافية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي قرر تجديد عقد طاهر، رغم الهجوم الشديد الذي يتعرض له اللاعب من الجماهير التي تطالب برحيله دائمًا.

وأشار إلى أن نظرة الأهلي الفنية تختلف عن الجماهير، خاصة وأن الفريق أمامه تحديات تحتاج إلى بدائل في المركز الواحد، إذ يتعرض لضغط مباريات شديد تضطر النادي للحفاظ على لاعبيه.

وأوضح أن تعاقد طاهر مع الأهلي ينتهي في 2025، بينما يسعى مسؤولو النادي لتجديد لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي أو الموسم المقبل للحفاظ على قوام الفريق.

واختتم تصريحاته، أنه من الضروري أن يكون هناك تدرج في مستوى اللاعبين، وبالتالي أن يوافق النادي على بقاء لاعب أقل في التصنيف لكن يضيف للفريق عند مشاركته، فضلًا عن أنه لا يفتعل المشكلات في غرف الملابس.