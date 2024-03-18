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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي طلعت حرب يستضيف بطولة المدارس الكاثوليكية للألعاب الرياضية على مستوى المحافظات

صدى البلد

استضاف نادي طلعت حرب نهائي بطولة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية للألعاب الرياضية على مستوى محافظات مصر.


وكرم شريف خليل المدير التنفيذي للنادي ، الأب روماني أمين الأمين العام للمدارس الكاثوليكية وأهدى له درع النادي وتم توزيع الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير على الطلاب المشاركين والفرق الفائزة.


وأكد شريف خليل المدير التنفيذي للنادي ، في تصريح له اليوم ، أن استضافة هذه البطولة بنادي طلعت حرب العريق تؤكد الوحدة الوطنية وأن المجتمع المصري نسيج واحد متماسك..مشيرا إلى أن قطبي الأمة من مسلمين ومسيحيين سيظلان في وحدة قوية ولن تنجح قوى الشر في زعزعة أو التأثير على هذا النسيج.


وأوضح المدير التنفيذي للنادي أن هذه البطولة التي شاركت فيها فرق كرة قدم وسلة وطائرة ويد ، تأتي من منطلق تشجيع واكتشاف المواهب الرياضية وغرس الروح الوطنية فيها.


وتعد البطولة هي رقم (14) لجميع الأمانات الفرعية التي ضمت أكثر من 600 طالب وطالبة من جميع المحافظات.


شارك في تنظيم البطولة صبحي شفيق مدير عام إدارة مكتب الأمانة العامة وأعضاء اللجنة المركزية للأنشطة الطلابية المنسقة للدورة الرياضية أمل أشعيا ومنى جورج وكابتن عمرو طلال.

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