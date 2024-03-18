بعد إحرازه هاتريك.. بيريز يصف مبابي بالعبقري

في مقابلة مع أحد المقربين، كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن إعجابه الشديد بالأداء المذهل لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد أدائه المميز وتسجيله هاتريك أمام فريق مونبلييه في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

ووصف بيريز مبابي بأنه "عبقري"، مؤكدًا أن ما قدمه في المباراة يجعله لاعبًا كبيرًا، وأعرب عن رغبته الشديدة في رؤيته ضمن صفوف ريال مدريد.

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وقد أعلن اللاعب بالفعل عدم رغبته في تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وتتزايد التكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد، ويُتوقع أن يُعلن النادي الإسباني عن توقيعه مع مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ريال مدريد لتدعيم صفوفه بأحد أفضل اللاعبين في العالم، بهدف تعزيز فرص الفريق في تحقيق النجاحات في المواسم القادمة.