بوسي تفتح النار على طليقها: كان بيتعشى معايا يوم الحلقة

علقت الفنانة بوسي على تصريحات طليقها هشام ربيع من خلال تسجيل صوتي، نشرته الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، جاء فيه "شوفتي يا بسمة، وتقولي أقوله بحبه، أنا ندمانة إني قلت الكلمة دي ومكنش ينفع أقول كده".





وقالت بوسي: "شوفتي طالع يقول إيه وبيتكلم في عرضي وشرفي، من ساعة ما حصلت المشاكل وأنا عمري ما جبت سيرته بكلمة وحشة، لأن دي تربيتي وأخلاقي، دا الفرق بين تربية شارع الهرم والكباريهات وتربية ابن الناس اللي بيفهم في الأصول".

وأضافت: "مكنتش متخيلة إن الشهرة واكلة دماغه وإن هو بيستغل الشهرة على قفايا، على قفا الست اللي كانت مراته في يوم من الأيام، اللي كانت بتنام جنبه على سرير واحد، وبياكلوا عيش وملح مع بعض".

وتابعت: "أنا مصدومة معنديش كلام أقوله بجد، والمشكلة إني يوم الحلقة بعد ما مشيت جه واتعشى معايا وكانت علاقتنا كويسة جدا، ومكنتش متخيلة إن بعد الكلام الكويس اللي قولته وأطلعه مظلوم وإنه اتعرض للنصب، يبقى جزائي يتكلم في شرفي وعرضي".

واختتمت بوسي قائلة: “أنا غلطانة إني قولت عليه كلمة حلوة دا معملش حساب للعشرة، دي ملهاش علاقة لا برجولة ولا أخلاق مع إن النهايات أخلاق، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.