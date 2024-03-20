لماذا قرأ ويل سميث القرآن كاملا .. وماذا حدث بعدها؟

جاء نجم هوليوود ويل سميث ضيفاً مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات الشيقة، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجم المحبوب.





ومن المفاجآت التي كشف عنها سميث، قراءته للقرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان، وقال سميث: "أعشق الروحانيات"، مشيراً إلى أن آخر سنتين من عمره كانتا صعبتين، مما دفعه للتفكير في ذاته الداخلية. وأشار إلى أنه في تلك الفترة قام بقراءة كل الكتب المقدسة، ومنها القرآن الكريم، وأضاف "قرأت القرآن من الغلاف للغلاف خلال شهر رمضان ذلك العام".









وأوضح أن ذلك كان بمثابة "البحث عن الروحانية في حياتي.. كانت فترة من حياتي أردت أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أستطيع احتواء أكثر عدد من الناس"، كما تحدث سميث عن معاني القرآن وكيف أثّرت فيه قصة سيدنا موسى (عليه السلام).









وبسؤاله عما اكتشفه من قراءة القرآن كاملاً، كشف نجم هوليوود عن تفاجئه بكم المرات التي ذُكر فيها النبي موسى (عليه السلام) بالقرآن، مشيراً إلى أن ذلك كان مثيراً للاهتمام، مؤكداً أن قصته وتجربته أثّرت فيه كثيرا.





واختتم كلامه قائلًا "أعجبت بالبساطة.. القرآن بسيط والأمور فيه واضحة جدا مثل الزجاج، ومن الصعب جداً أن تخرج بعد قراءته بأي سوء للفهم"، وهو ما علّق عليه الإعلامي عمرو أديب بالقول "إن هناك من يسيء فهمه".





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