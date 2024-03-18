عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة بشأن السكر.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة من اجل خفض أسعار السلع وذلك ظهر جليا خلال الآونة الأخيرة بشأن الإفراج السريع لكافة السلع الاستراتيجية فضلا عن قرارات الحكومة اليوم بشان استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

وأكدت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أهمية  تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق أمر ليس له مبرر حيث أن  البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر، والذى يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 مليون طن سنويا، ونستورد الفارق لسد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك، والتى لا تمثل نسبة كبيرة.

وأضافت النائبة أن تفعيل الرقابة على هذا السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

وجدير بالذكر قيام  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

موضوعات متعلقة

حزب المصريين الأحرار يهنئ أبناء محافظة المنيا بمناسبة عيدها القومي

رئيس المصريين الأحرار يُدين جرائم إسرائيل.. ويطالب بزيادة المساعدات ورفع حصار غزة

كل ما تريد معرفته عن البطاقات الصحية للأطفال وفقا للقانون

كيف تعاملت الدولة مع مروجي الشائعات التي تستهدف المساس بالبلاد.. القانون يجيب

احذر.. تسجيل المكالمات يعرضك للسجن وفقا لقانون العقوبات

بعد قرار المحكمة بشأن واقعة أسوان.. اعرف عقوبات الرشوة وفقا للقانون

تحذير رسمي.. غرامة كبرى تنتظر مروجي الشائعات عن حبيبة الشماع

نواب البرلمان عن القمة المصرية الأوروبية: تستهدف تطوير العلاقات ومكافحة الإرهاب ورسم خطط المستقبل بين الجانبين

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

فرق السما والأرض.. تعليق مثير من كهربا على صفقتي إمام عاشور وعبد الله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ