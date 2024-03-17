نواب البرلمان عن القمة المصرية الأوروبية: تستهدف تطوير العلاقات ومكافحة الإرهاب ورسم خطط المستقبل بين الجانبين

نواب البرلمان عن القمة المصرية الأوروبية:

تستهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون بين الجانبين

تمثل ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين الجانبين

تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية القمة المصرية الأوروبية اليوم، مؤكدين أنها تستهدف تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالاضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية اليوم، مؤكدا أنها نقلة استراتيجية حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، علاوة على أنها تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، وهو بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية اليوم، مؤكدا أنها نقلة استراتيجية حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، علاوة على أنها تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، وهو بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

الاتفاق التمويلي الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي



ولفت الخشن، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الاتفاق التمويلي الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي سيكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري، مشيرا إلى العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد والتي يحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.

تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي



وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي، وهي قضايا ملحة وشائكة.

واختتم بالإشارة إلى قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة وغيرها، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها تاثيرها الايجابي على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتا أن سياسة مصر الخارجية تحظى بالتقدير الشديد عالميا من مختلف القادة.

ومن جانبه، قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن عقد القمة المصرية الأوروبية اليوم، تجسيد للعلاقات الوثيقة والمتميزة بين كل من مصر والاتحاد الاوروبي ، لافتا إلى وجود العديد من الأهداف الموضوعة على أجندة القمة لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

ولفت محسن، في تصريحات له، إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، يحسب لقيمة مصر ودورها عالميا وبروز مكانتها ومحورية توجيهاتها وسياساتها، مشيرا إلى أن القمة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ان القمة المصرية الأوروبية، هى للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالاضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

واختتم النائب احمد محسن، تصريحه قائلا إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، وغيرها، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها تاثيرها الايجابي على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل، وتحسب للقيادة المصرية.

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى لمصر تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات.

وأكد القاضي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح القاضي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.

وأشار القاضي، إلى أن هذه الزيارة تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.