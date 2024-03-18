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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: القمة المصرية - الأوروبية تعزز جهود مصر لإقامة مشروعات واستثمارات كبرى

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، على القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت أمس في القاهرة بحضور قادة ورموز الدول الأوروبية وممثلي الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.

وصفت عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية الأوربية تمهد لنقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين مصر وأوروبا.

قالت هناء أنيس، في بيان لها، أن القمة المصرية الأوروبية ستعمل علي فتح مجالات مختلفة للتعاون المشترك بما يسهم في إحداث نقلة نوعية، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

أشارت الي أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز مكانة مصر في المنطقة ويؤكد ريادتها العربية والدولية على مختلفة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، الأمر الذي ساعدها على المضي قدماَ في مسار ترفيع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرة إلى أن العلاقة المصرية الأوروبية في الآونة الأخيرة تشهد توافقًا كبيرًا في الرؤى بما يساعدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أردفت أن الشراكة المصرية الأوروبية تعزز من جهود مصر لإقامة مشروعات واستثمارات كبرى، وفتح أسواق جديدة أمام شركاء تجاريين جدد، بما يدعم الجهود المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي والعمل على ضبط الأسعار.

استطردت عضو مجلس النواب، أن من بين ثمار التعاون بين مصر وأوروبا يسهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومنع تدفقات اللاجئين من والى مصر وأوروبا، للحد من الآثار السلبية لهذه الهجرة غير الشرعية، ووقف الصراعات المتصاعدة في المنطقة، هذا فضلًا عن مساعدة مصر في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، والمساهمة في مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى أهالي غزة الذين يعانون من حصار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

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