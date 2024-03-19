عبدالجليل: حسام حسن قادر على صناعة تاريخ كبير مع منتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى تحقيق استفادة فنية كبيرة لمنتخب مصر خلال الدورة الودية، مشيرًا إلى أن حسام حسن من الممكن أن يصنع تاريخًا كبيرًا مع المنتخب، لأنه يمتلك المقومات التي تساعده على ذلك، وهناك دعم ومساندة كبيرة له في المرحلة الحالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن يتمتع بدعم جماهيري ومساندة غير مسبوقة، وحسام البدري وإيهاب جلال لم يحصلان على أي دعم خلال الفترات التي عملوا فيها مع منتخب مصر".

وأضاف: "من الممكن أن يقوم حسام حسن بإراحة بعض لاعبي الأهلي، في اطار التنسيق بينه وبين مارسيل كولر".

وأكمل: "اتوقع تألق مصطفى فتحي خلال الفترة المقبلة مع حسام حسن، لأنه سيحصل على دعم كبير جدا من المدرب، بعيدًا عن موضوع محمد صلاح، ومن الصعب وجود عمر مرموش وتريزيجيه في الملعب سويا".

وزاد: "اتوقع أن يكون مصطفى شلبي احتياطي، وأن يحصل على فرصة كبديل في المباراتين، ومشاركة أفشة اساسيا قد تقلل حظوظ إمام عاشور في اللعب مع منتخب مصر".

وتابع: "إمام عاشور من أهم لاعبي الأهلي ومنتخب مصر، ومن الصعب عدم الاعتماد عليه، لكن كل شئ سوف يخضع للطريقة التي يخوض بها حسام حسن المباريات".

وأكد عبدالجليل، أن النجوم يحتاجون دائما لمعاملة خاصة، ومنهم بالتأكيد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي، والمدرب الواثق من نفسه يجب أن يمنح اللاعب مساحة كبيرة، وحسام نفسه كان يحظى بمعاملة خاصة وهو لاعب كرة قدم في النادي الأهلي ومنتخب مصر مع الجوهري تحديدًا. لكنه كان دائمًا يجبر المدربين على منحه هذه المساحة بسبب تألقه وقتاله داخل الملعب.